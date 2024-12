Santos divulga inscritos para a Copinha de 2025; veja lista

O Santos divulgou nesta terça-feira os inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, de 2025. A lista formulada pelo técnico Leandro Zago contém 30 atletas.

Alguns jogadores já conhecidos do time principal fazem parte da relação, como os atacantes Enzo Monteiro e Mateus Xavier, que chegaram a atuar pela equipe na Série B do Brasileirão. O meia Bernardo, que já treinou com o elenco do Santos, além do goleiro João Pedro e o zagueiro Samuel, que já foram relacionado, também estão inscritos.

Uma ausência sentida é a do atacante Luca Meirelles, destaque do sub-17. A tendência, porém, é que o jovem jogador já seja integrado ao grupo profissional no início da próxima temporada.