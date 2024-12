Resultados da NBA: Hawks ganham a quarta seguida

O Atlanta Hawks segue com uma sequência positiva na temporada 2024/25 da NBA, a liga de basquete norte-americana. Nesta segunda-feira, o time da Geórgia ganhou a quarta seguida, no jogo contra o New Orleans Pelicans, por 124 a 112.

Trae Young, com 12 pontos, 8 rebotes e 15 assistências, foi o destaque da equipe de Atlanta. Do lado dos Pelicans, CJ McCollum brilhou com 29 pontos.

Em uma campanha de 11 vitórias e 11 derrotas, o Atlanta Hawks é o sexto colocado da Conferência Leste da NBA. Decepção na liga, o New Orleans Pelicans ocupa a lanterna do Oeste, com 4 vitórias e 18 derrotas.