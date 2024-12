Rebeca Andrade é reconhecida como uma das 100 mulheres mais inspiradoras do mundo

Nesta terça-feira, em lista montada pela BBC News, Rebeca Andrade apareceu entre as 100 mulheres mais inspiradoras do mundo em 2024, sendo a única brasileira dentre as 21 esportistas presentes.

Nos Jogos de Paris 2024, Rebeca entrou para a história ao conquistar a medalha de ouro no solo, deixando a americana Simone Biles com a prata. Além disso, se distanciou ainda mais como a maior medalhista olímpica do Brasil, com dois ouros, três pratas e um bronze.

Além dela, a bióloga Silvana Santos e a ativista Lourdes Barreto também apareceram na lista representando o Brasil.