Quando Guilherme Sousa começa a trabalhar no Santos? Veja data e função do novo dirigente

Guilherme Sousa entra em ação para agilizar questões burocráticas e tornar a chegada dos novos atletas mais fácil. Ele poderá ajudar, por exemplo, na busca por moradia na cidade de Santos.

Vale lembrar que recentemente o Peixe enfrentou problemas na contratação de Yusupha Njie. O grande problema foi em relação ao visto do gambiano, que atuava no Catar. Isso atrasou a chegada do atacante. Com um homem a mais na diretoria, portanto, esse entrever pode ser resolvido com mais facilidade.

O Santos entende que a chegada de um novo diretor será de suma importância para 2025, ano que marca o retorno da equipe à elite do futebol brasileiro. Além da Série A, o time ainda disputará o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.

Guilherme Sousa estava no Coritiba desde o final 2022, Inicialmente, ele gerenciava as categorias de base do clube paranaense. No ano passado, porém, foi alçado ao profissional.

Anteriormente, Guilherme foi coordenador de operações de futebol no Montverde Academy e supervisor de Seleções de base na CBF. Além disso, ele atuou com Gestor de Esportes no COB (Comitê Olímpico Brasileiro).