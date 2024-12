Pablo Maia inicia última fase de recuperação no São Paulo e deve voltar no Paulista

O volante Pablo Maia iniciou na manhã desta terça-feira a última etapa do processo de recuperação de uma grave lesão na coxa esquerda sofrida em abril. O jogador revelado em Cotia começou a transição com a preparação física, a única fase que falta para que ele seja liberado para trabalhar com bola junto dos companheiros.

Até então Pablo Maia vinha se limitando a trabalhos de fisioterapia no gramado e também nas dependências internas do CT da Barra Funda. Agora, o volante terá como foco adquirir melhores condições físicas para voltar a performar em alto nível.

Pablo Maia passou por uma cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. Sua última partida aconteceu no dia 25 de abril, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, duelo que marcou a estreia do técnico Luis Zubeldía no São Paulo.