Memphis fala em "noite mágica" contra o Bahia e diz: "Tenho mais a oferecer ao Corinthians"

O atacante Memphis Depay, autor de dois gols do Corinthians na vitória sobre o Bahia nesta terça-feira, disse que viveu uma "noite mágica" na Neo Química Arena e falou que pode render ainda mais pela equipe de Ramón Díaz. O Timão triunfou por 3 a 0 em Itaquera e se aproximou de vaga para a próxima Copa Libertadores.

"Hoje foi um jogo importante para nós, brigamos por posição. Depois do gol entramos mais no jogo, estou muito feliz pelos dois gols, queria o terceiro, claro, mas não veio. Acho que como tivemos mais confiança, não entramos em pânico, a defesa teve atuação muito sólida, André, Gustavo... Ainda posso melhorar, tenho mais a oferecer a esse clube, vamos ver. Hoje foi uma noite mágica, estou feliz", comentou Memphis ao Premiere.

O Corinthians marcou dois gols logo no primeiro tempo, primeiro com Memphis, após passe de Yuri, e depois com o próprio camisa 9, que recebeu assistência de Carrillo. Na segunda etapa, Memphis fechou o placar em cobrança de falta lateral.