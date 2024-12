Goleiro campeão pelo sub-20 do São Paulo vibra com título da Copa do Brasil

João Pedro foi o goleiro responsável por ajudar a levar o São Paulo rumo ao título da Copa do Brasil sub-20. Com apenas 18 anos, o atleta não escondeu a emoção após erguer a tão sonhada taça, em pleno Morumbis, contra o Palmeiras.

"Tive que trabalhar duro para me adaptar ao nível exigido, mas o suporte da comissão técnica e a confiança do grupo foram fundamentais para o meu desenvolvimento. Ser campeão da Copa do Brasil sub-20 foi um momento muito especial, e compartilhar isso com eles foi ainda mais emocionante. Isso me dá ainda mais força para continuar trabalhando e buscar realizar outros sonhos no futebol", disse João Pedro.

Mas, se engana quem pensa que o título da Copa do Brasil sub-20 veio com facilidade. Logo no início do jogo, aos dois minutos, o Palmeiras teve um pênalti a seu favor e abriu o placar. Mais tarde, aos 31, o rival ampliou. O São Paulo só foi reagir nos acréscimos do primeiro tempo, com Ryan Francisco.