Escalação do São Paulo: Calleri treina parcialmente e segue como dúvida contra o Juventude

A escalação do São Paulo para enfrentar o Juventude deve ter Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Ruan Tressoldi e Rafinha; Luiz Gustavo, Alisson e Luciano; Lucas, Ferreira e André Silva.

Pablo Maia, que se recupera de uma lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda, iniciou nesta terça-feira seu processo de transição física, o último antes de ser liberado para trabalhar com bola junto de seus companheiros.

O volante revelado em Cotia, titular absoluto do São Paulo, não atua desde abril. Seu último jogo foi justamente a estreia de Luis Zubeldía no São Paulo, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela fase de grupos da Libertadores.

Com a vaga direta na fase de grupos da Libertadores da próxima temporada, o São Paulo já não possui qualquer objetivo no Campeonato Brasileiro. Por isso, Zubeldía pode aproveitar essas duas últimas rodadas para promover testes, avaliar atletas menos utilizados e usar esse laboratório para planejar o ano seguinte, que promete ser ainda mais desafiador.