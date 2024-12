Disputa por convite no Rio Open começa na próxima semana, em São Paulo

Semelhante ao formato do ATP Finals, a Procopio Cup será disputada em dois grupos de quatro, com os dois melhores de cada grupo avançando para as semifinais. Os vencedores dos confrontos decidirão o título e a vaga no qualifying do maior torneio de tênis da América do Sul.

O qualifying do Rio Open será realizado nos dias 15 e 16 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro. A chave principal, que ocorrerá entre 17 e 23 de fevereiro, já tem confirmados Alexander Zverev (número 2 do mundo e medalhista de ouro em Tóquio), Holger Rune (13º do ranking e uma das grandes promessas da nova geração, com 21 anos) e Lorenzo Musetti (17º do mundo e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris).