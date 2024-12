Corinthians anuncia lista de inscritos para a Copinha 2025

Em cerca de um mês começará a Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal competição das categorias de base no Brasil. Dono de 11 títulos da competição, o Corinthians anunciou na tarde desta terça-feira os jogadores inscritos no torneio, com poucos nomes remanescentes da conquista de 2024.

Após vencer o Cruzeiro na final da edição deste ano, o Corinthians conseguiu utilizar alguns nomes no elenco profissional. Eleito o craque da competição de 2024, o meio-campista Breno Bidon é o maior exemplo de sucesso, sendo constantemente titular no time do técnico Ramón Díaz durante esta temporada.

Além disso, o volante Ryan foi muito utilizado no elenco profissional após a conquista, sendo até titular em algumas oportunidades. Entretanto, o jovem atleta se lesionou e só retorna em 2025. O goleiro Felipe Longo e o lateral Léo Mana também são nomes frequentes na lista de relacionados do time profissional.