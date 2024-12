Conselho do Corinthians pretende remarcar votação de impeachment caso liminar seja derrubada

Membros da oposição do clube entendem que a liminar não se sustenta, já que o parecer da Comissão de Ética não é determinante, segundo o estatuto do clube, e tem caráter opinativo. Opositores também contestam a afirmação de que Augusto não teve espaço para se defender, já que o presidente apresentou sua defesa à Comissão de Ética e iria discursar para os conselheiros antes do início da votação de impeachment.

A liminar da Justiça foi publicada por volta das 19 horas (de Brasília) da última segunda-feira e foi muito comemorada por conselheiros aliados de Augusto e torcedores que estavam do lado de fora do Parque São Jorge. Augusto Melo, inclusive, comemorou a suspensão da reunião do lado de fora do clube junto com os corintianos presentes.

Inicialmente, a Justiça negou o pedido de suspensão da votação, mas Augusto recorreu da decisão. O mandatário alega que que Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube e responsável por reger os processos internos, teria descumprido o estatuto corintiano para marcar a reunião extraordinária que vai decidir o futuro do mandatário.

Além deste processo de votação de impeachment, um novo pedido de destituição de Augusto Melo foi protocolado no Conselheiro Deliberativo no último sábado. O requerimento, desta vez enviado ao CD pelo Conselho de Orientação, já foi encaminhado para a Comissão de Ética.

Diferentemente do requerimento que teve a votação suspensa, a solicitação do Cori não depende de investigação. Ela é baseada em dados técnicos e números apresentados no último relatório do órgão sobre as demonstrações financeiras do primeiro semestre da gestão.

Votação de impeachment