Com vitória contra o Bahia, Corinthians garante classificação para a Copa do Brasil de 2025

O Corinthians venceu o Bahia por 3 a 0, com gols de Memphis Depay (duas vezes) e Yuri Alberto. Com o resultado, a equipe subiu para a 7ª posição, com 53 pontos conquistados. O Bahia, por sua vez, caiu para a 8ª colocação, com 50 unidades.

O Corinthians fecha a temporada próximo domingo, fora de casa, contra o Grêmio, fora de casa.