Com dois de Memphis, Corinthians vence Bahia e se aproxima de vaga para Libertadores

O Corinthians fecha a temporada próximo domingo, fora de casa, contra o Grêmio. Já o Bahia recebe o Atlético-GO no mesmo dia. Ambos os duelos são válidos pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

O primeiro tempo foi movimentado na Neo Química Arena. Logo aos 12 minutos, o Corinthians abriu o placar com Memphis Depay, que recebeu passe de Yuri Alberto e finalizou com desvio para encobrir o goleiro Marcos Felipe. Aos 14, o holandês quase ampliou, dessa vez com chute da entrada da área que perdeu direção.

O Bahia entrou no jogo a partir do minuto 17, com gol de Luciano Rodríguez que acabou anulado por impedimento. Depois, aos 29, Arias recebeu com liberdade pela direita e finalizou por cima da meta de Hugo Souza.

O Timão respondeu aos 44 minutos, com chute perigoso de Garro após cruzamento preciso de Carrillo. O segundo gol do Alvinegro saiu nos acréscimos, com Yuri Alberto, que recebeu assistência de Carrillo e apenas deslocou o goleiro Adriel. O arqueiro do Bahia entrou no decorrer da etapa após Marcos Felipe sair machucado

Segundo tempo