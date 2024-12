Cauan de Almeida explica por que escolheu a Portuguesa e projeta estreia no Paulista contra o Palmeiras

Cauan de Almeida concedeu nesta segunda-feira, no estádio do Pacaembu, sua primeira entrevista coletiva como técnico da Portuguesa. Anunciado na última segunda-feira, o treinador explicou o motivo que o fez escolher a Lusa, que inicia em 2025 a primeira temporada como SAF.

"A Portuguesa por si só já é um clube grande, tradicional, então já é convidativo para mim. Agora muito mais com a questão da SAF, eu acredito muito nesse planejamento e processo que eles trouxeram, que desenvolve um modelo de jogo, uma cultura dentro do clube. Isso tudo eu acredito muito no futebol, são valores que podem trazer sucesso para o clube", afirmou o novo técnico da Lusa.

A equipe terá um calendário cheio em 2025, começando pelo Campeonato Paulista. A estreia no Estadual está prevista para acontecer no dia 15 de janeiro, contra o Palmeiras, atual tricampeão do torneio. Cauan comentou sobre a importância de estrear uma nova era na Lusa contra um adversário de alto nível.