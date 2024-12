Auxiliar do Corinthians evita avaliar trabalho da comissão, mas afirma: "Sempre cumprimos os objetivos"

O auxiliar também exaltou o trabalho realizado por Fabinho Soldado, que liderou o processo de contratações do clube na janela de transferências do meio de ano.

"Acho que falei isso quando ainda estávamos na zona de rebaixamento, nunca trabalhei com um dirigente assim, só uma vez, no Al Hilal. Nossa relação é muito clara, foram momentos difíceis, clube de muita pressão e ele (Fabinho) encarou um momento duro, colocou a cara, fez um ótimo trabalho. Nossa relação sempre foi clara, sem crise, isso facilita muito para trabalhar. É um grande dirigente, que está fazendo um grande trabalho. Mas sabemos que para ficar na história do clube precisamos fazer mais", complementou.

Em relação ao triunfo sobre o Bahia, o técnico Ramón Díaz valorizou o desempenho do ataque. O treinador elogiou a estrutura da equipe, que tem potencializado nomes como Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto.

"Creio que hoje sabíamos da importância da partida. Para o Corinthians era muito importante, os dois times brigam pela Libertadores, era fundamental ganhar e jogar bem. O Bahia é um grande time, grande treinador, com grandes resultados. A equipe demonstrou muita hierarquia e categoria, estou muito contente. Sobre o ataque, eles estão passando por um grande momento. Creio que para ser efetivo precisaremos de estrutura, e estamos tendo, com Garro, Yuri, Memphis... Somos realmente perigosos. Estou muito contente com essa estrutura, assim temos um grande ataque. Estamos pressionamos bem, a gente vem trabalhando nossas ações no terço final, que é o mais importante", disse o treinador.

Nesta terça-feira, o Timão bateu o Bahia por 3 a 0, com gols de Memphis Depay (duas vezes) e Yuri Alberto. Com o resultado, a equipe subiu para a 7ª posição, com 53 pontos conquistados. O Bahia, por sua vez, caiu para a 8ª colocação, com 50 unidades.

O Corinthians fecha a temporada no próximo domingo, fora de casa, contra o Grêmio.