Zubeldía comparece ao Morumbi para apoiar São Paulo sub-20 na decisão da Copa do Brasil

Nesta segunda-feira, antes do confronto entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi, válido pela final da Copa do Brasil sub-20, o técnico Luis Zubeldía, que comanda o elenco profissional do Tricolor, compareceu ao estádio para oferecer apoio ao elenco da categoria antes da decisão. A partida ocorre logo mais, às 20h (de Brasília).

Em imagens disponibilizadas pelo São Paulo através das redes sociais, o argentino é visto cumprimentando Allan Barcelos, treinador do sub-20.