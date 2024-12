Votação de impeachment de Augusto Melo no Corinthians é suspensa por ordem judicial

A votação de impeachment do presidente Augusto Melo no Conselho Deliberativo, nesta segunda-feira, foi suspensa por ordem judicial. O mandatário do Corinthians obteve liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo e conseguiu o adiamento do encontro.

Inicialmente, a Justiça negou o pedido de suspensão da votação, mas Augusto recorreu da decisão. O mandatário alega que que Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube e responsável por reger os processos internos, teria descumprido o estatuto corintiano para marcar a reunião extraordinária que vai decidir o futuro do mandatário.

Augusto também tenta provar à Justiça que: não teve direito a ampla defesa; que não houve prazo para defesa; que não há provas sobre as acusações; que não foi respeitado o poder do parecer da Comissão de Ética; que houve indícios obtidos de maneira ilícita.