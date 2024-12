Torcedores do Corinthians protestam contra impeachment de Augusto Melo

Torcedores do Corinthians marcaram presença no Parque São Jorge para protestar contra o impeachment do presidente Augusto Melo, nesta segunda-feira. Os fãs compareceram em grande número e entoaram cânticos de protesto.

"Bando de c**, estão acabando com a história do Corinthians", "ei, você aí, acabo com sua vida se o impeachment sair", "Corinthians é do povo e não de empresário. Bando de ratazana, vai pra casa do c******", "ah, sai da frente, sai que eu vou matar os dirigentes" e "democracia! Democracia!", foram algumas frases.

Até mesmo o famoso "Poropopo", música que vem fazendo sucesso nas arquibancadas, foi adaptado. "Corinthians veio pra vencer, Corinthians veio pra vencer, Corinthians veio pra vencer... e os dirigentes se f****", gritaram.