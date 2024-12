Sem Cristiano Ronaldo, Al-Nassr perde do Al-Sadd pela Liga dos Campeões Asiática

? AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 2, 2024

Com o resultado, o time da casa segue na terceira posição do Grupo A, com 13 pontos. Já o Al-Sadd subiu para a quarta colocação, com 12 pontos ganhos.

O Al-Nassr volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Al-Ittihad, pela 13ª rodada do Campeonato Saudita. A bola rola às 14h (de Brasília), no Estádio King Abdullah Sports City. Por sua vez, o Al-Sadd encara o Al Ahli, pela liga nacional do Catar, no Al Thumama Stadium, às 9h de sábado.

O Jogo

O time visitante abriu o placar aos oito da segunda etapa. Afif saiu em disparada no campo de ataque e chutou no canto esquerdo do goleiro brasileiro Bento.

Já aos 35 minutos, após cruzamento de Wesley pela esquerda, o zagueiro Saiss desviou para dentro da própria meta, empatando a partida.