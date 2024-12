São Paulo promove torneio para captar jovens talentos das periferias brasileiras

A competição reuniu atletas nascidos em 2011 e 2012, oferecendo uma oportunidade única para que esses jovens fossem avaliados por profissionais da base do Tricolor.

Esta foi a primeira edição do torneio, que integrou um plano maior do São Paulo para realizar três eventos desse tipo por ano. A iniciativa reforça o compromisso do clube com a descoberta de talentos fora do circuito tradicional de formação, ao mesmo tempo em que fomenta o impacto social positivo em comunidades vulneráveis pelo Brasil.

Com esse projeto, o São Paulo espera não apenas reforçar suas categorias de base, mas também transformar vidas por meio do esporte e ampliar sua conexão com diferentes regiões do país.