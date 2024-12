Renato Gaúcho analisa vitória do Grêmio sobre o São Paulo e volta a criticar a imprensa

Durante a coletiva, Renato Gaúcho foi questionado sobre seu futuro no Grêmio e não garantiu sua permanência para 2025. Ele tem contrato com o clube apenas até o fim deste ano.

"Durante esse tempo todo eu ainda não estava pensando nisso [renovação], minha única preocupação era tirar o clube dessa situação. Estou tranquilo quanto a essa situação, que não é só minha. Vou fazer os dois próximos jogos, vou conversar com o meu presidente, vou conversar com a diretoria e vou conversar com os jogadores. Podemos de repente ir para a Sul-Americana, nunca se sabe o que nos aguarda nos dois próximos jogos", contou.

Após o jogo contra o Cruzeiro, na última quarta-feira, Renato Gaúcho não poupou palavras para criticar a imprensa. Agora, o ídolo do Grêmio voltou a comentar do assunto.

"Algumas pessoas da imprensa estão acabando com o futebol, estão acabando com as entrevistas de jogadores e treinadores. O que vocês pegam pesado é inacreditável. A minha vontade era processar alguns de vocês, tirar um dinheiro de vocês, não que eu precise, mas dar para uma instituição e dar um trabalhinho para vocês", comentou.

"Você acha que eu gosto dessa bronca com vocês? Eu tenho certeza que outros jornalistas passam por isso, que são atacados nas redes sociais. E outra coisa, eu não tenho bronca de ninguém na imprensa nacional. A minha bronca é com a imprensa gaúcha, com alguns daqui. Então não pensa que eu tenho bronca com com a imprensa nacional que não tem nada a ver com, é com alguns daqui. Eu sei exatamente o que os caras pensam. E o que eles querem, entendeu? Eles querem tumulto. Então eles ficam atacando, atacando o treinador, diretores, vice-presidentes, jogadores porque eles acham que são intocáveis", completou.

O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília), quando visitará o Vitória pela 37ª rodada do Brasileirão. O palco do duelo será o Barradão.