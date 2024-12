Porto derrota Casa Pia pelo Campeonato Português e se aproxima do líder Sporting

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Português, o Porto recebeu o Casa Pia no Estádio do Dragão, venceu por 2 a 0 e se aproximou do líder Sporting. Fábio Vieira e Samu Aghehowa balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Porto chegou aos 30 pontos, agora na segunda colocação da tabela, e se aproximou do Sporting, seu rival e atual líder da competição, que soma 33 unidades. Já o Casa Pia permaneceu com 13 somados, na décima posição.

O Porto volta aos gramados no próximo sábado, às 17h30 (de Brasília), quando visita o Famalicão, no Estádio Municipal de Famalicão. No domingo, às 15h, o Casa Pia visita o AVS SAD, no Estádio do Clube Desportivo das Aves. Ambos os duelos serão válidos pela 13ª rodada.