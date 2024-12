Palmeiras terá semana decisiva na briga pelo título Brasileiro; veja programação

O Verdão é o atual segundo colocado no Brasileirão, com 70 pontos, enquanto o Glorioso soma 73. Em caso de triunfo sobre o Cruzeiro, o Alviverde também chegaria aos 73 e precisaria torcer por uma derrota da equipe carioca, que encara o Internacional, fora de casa. Nesta circunstância, o Palmeiras alcançaria a primeira posição por critérios de desempate (número de vitórias).

Independente do Botafogo, o Palmeiras de Abel Ferreira também precisa fazer sua parte para seguir sonhando com o tricampeonato brasileiro. Desta forma, logo após o confronto diante da Raposa, a equipe já vira a chave e passa a focar no próximo e último jogo do torneio.

A reapresentação do elenco palmeirense ainda não está oficialmente confirmada, mas pode acontecer já na quinta-feira, um dia após o jogo contra o Cruzeiro.