Palmeiras defende invencibilidade de seis anos contra o Cruzeiro

As atenções voltadas para o jogo contra o Cruzeiro e os detalhes das atividades de hoje ? ? https://t.co/QbMd27Jifm#AvantiPalestra pic.twitter.com/se8tSWAcFA

? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 1, 2024





Atuando no Mineirão, o Palmeiras não perde para o Cruzeiro há três jogos. O primeiro foi no empate por 1 a 1, também no Allianz Parque, pela Copa do Brasil de 2018, o segundo foi na vitória por 2 a 0, pelo Brasileirão de 2019 e, por fim, o empate em 1 a 1 pelo Brasileiro de 2023, que confirmou o 12º troféu palmeirense da competição.

De acordo com a plataforma de estatísticas "ogol", Palmeiras e Cruzeiro já se enfrentaram 95 vezes. O retrospecto geral aponta 33 vitórias do Verdão, 33 do Cabuloso e 29 empates. Enquanto a equipe paulista marcou 133 gols, a mineira balançou as redes 127 vezes.