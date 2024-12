Na zona de rebaixamento, Bragantino é o time que menos pontuou no segundo terno do Brasileirão

A situação do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro é muito delicada. Com apenas 38 pontos em 36 jogos, o Massa Bruta está na 18ª colocação e corre sério risco de rebaixamento. Isso aconteceu, pois, a equipe de Bragança Paulista foi a que menos pontuou no segundo turno da competição, com 12 pontos em 17 partidas.

A campanha do Bragantino na segunda parte do Brasileirão é muito ruim. O time conquistou apenas uma vitória em 17 jogos, acumulando nove empates e sete derrotas no período, o que resulta em 23,6% de aproveitamento.