Mauricio cita 'mentalidade' do Palmeiras e confia em título brasileiro

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro é decisiva para o Palmeiras. Ainda com chances de título, o Verdão enfrenta o Cruzeiro na próxima quarta-feira (4), pela 37ª rodada, às 21h30 (de Brasília), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O meio-campista Mauricio mostrou confiança e disse que a mentalidade do clube é positiva.

"A mentalidade ainda é positiva. A gente tem de fazer a nossa parte, independentemente do que o Botafogo fizer ou não. A gente tem de conquistar os seis pontos que faltam, fazer a nossa parte bem feita e depois ver como serão os resultados deles. Mas a gente tem de fazer a nossa parte, a gente tem de estar com a mentalidade boa e acreditar até o final que a gente ainda pode conquistar esse título", disse o camisa 18.

Atualmente, o Verdão ocupa o segundo lugar, com 70 pontos, enquanto o Botafogo é o líder, com 73. Dessa forma, com duas rodadas restantes, o Palmeiras ainda sonha com o título e pode assumir a ponta da tabela nesta rodada.