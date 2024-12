Luciano Rodríguez projeta confronto direto contra o Corinthians e pede "garra e atitude" ao Bahia

"Acredito que me adaptei bem ao futebol brasileiro. Meus companheiros me ajudaram muito na adaptação ao clube, vim a um grupo muito bom, com uma torcida maravilhosa que me apoiou a todo momento. Me sinto muito querido. Obviamente quero tratar de devolver todo esse carinho, agradecendo dentro de campo. Me sinto mais do que preparado para enfrentar os próximos jogos. Temos duas finais, e amanhã temos a final que creio que seja a mais importante para nós", disse o atleta.

Por fim, Lucho Rodríguez ainda celebrou o bom momento no Tricolor de Aço. O centroavante marcou quatro gols nos últimos sete jogos, além de ter contribuído com uma assistência, e tem sido o principal artilheiro do time neste recorte.

"Estou muito contente por poder ajudar a equipe, o que para mim é o mais importante. Creio que o grupo tem lutado há tempos para a seguir ganhando as coisas, e poder ajudar com gols e assistências é muito importante para mim", finalizou o jogador.

O Bahia ocupa a sétima posição, com 50 pontos, enquanto o Corinthians é o oitavo e tem a mesma pontuação. Se vencer o Timão fora de casa, o Tricolor de Aço estará matematicamente garantido na Pré-Libertadores. Já em caso de derrota, o time baiano passa a depender de um tropeço do Cruzeiro, nono colocado com 49 pontos, que pega o Palmeiras na rodada.