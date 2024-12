Léo Condé renova contrato e permanece no comando do Ceará até o fim de 2025

O técnico foi contratado pelo Ceará após ser demitido do Vitória devido aos maus resultados no início do Brasileirão. Ao todo, além das 14 vitórias, ele também acumulou três empates e oito derrotas à frente do clube cearense. O treinador soma 60% de aproveitamento pelo Vozão.

Além da disputa da Série A, o Ceará também terá pela frente em 2025 o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.