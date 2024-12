FPF define tabela base do Paulista de 2025; veja calendário de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

O primeiro clássico do ano será entre Santos e Palmeiras, na Vila Viva Sorte. O Clássico da Saudade está previsto para acontecer na terceira rodada, no dia 22 de janeiro. Na rodada seguinte, Corinthians e São Paulo se enfrentam na Neo Química Arena.

A fase de grupos do Paulista acontece entre os dias 15 de janeiro e 23 de fevereiro. As quartas e semifinal, que são em jogo único, estão marcadas para os dias 1 e 9 de março, respectivamente, um sábado e um domingo. Enquanto a final, disputada em dois jogos, tem o jogo de ida no dia 16 de março e o de volta no dia 27.

O Corinthians está no Grupo A, ao lado de Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo-SP. O Grupo B é composto por Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani. Fazem parte do Grupo C São Paulo, Novorizontino, Água Santa e Noroeste. Por fim, no Grupo D estão Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube.

1ª rodada (15 de janeiro)

Guarani x Botafogo-SP



Novorizontino x Ponte Preta