Fluminense vende mais de 20 mil ingressos para duelo contra o Cuiabá pelo Brasileirão

Por outro lado, constam como indisponíveis as seções Sul Nível 1 B, Sul Nível 1 C, Sul Nível 2 B e Sul Nível 2 C. O setor Norte Nível 2, destinado à torcida visitante, também não tem mais ingressos disponíveis para venda.

O Fluminense está brigando contra o rebaixamento no Brasileirão e a força da torcida pode fazer a diferença. O Tricolor das Laranjeiras é o 16º colocado, com 40 pontos - tem apenas dois a mais que o Criciúma, que abre o Z4. O Cuiabá, por sua vez, já está rebaixado.