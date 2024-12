Fiorentina informa que Edoardo Bove já está acordado após desmaiar em jogo do Italiano

ACF Fiorentina comunica che Edoardo Bove, dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato. pic.twitter.com/UcCJId726X

Eduardo Bove sofreu um mal súbito na partida contra a Inter de Milão neste domingo. O jogador italiano de 22 anos caiu no gramado aos 16 minutos do primeiro tempo e teve convulsões, segundo as imagens de televisão, cercado por companheiros e adversários que mostravam evidente preocupação. O duelo precisou ser adiado.

Ainda na nota, a Fiorentina comunicou que "nos próximos dias serão realizadas novas investigações para apurar as causas que levaram à situação crítica ocorrida". Por fim, a equipe agradeceu a todos que mandaram energias positivas ao jogador.