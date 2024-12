Ferreira celebra título do São Paulo na Copa do Brasil sub-20 e destaca apoio da torcida para virada

Autor do gol da virada do São Paulo, por 3 a 2, na final da Copa do Brasil sub-20, o atacante Ferreira não escondeu a emoção e felicidade ao conquistar o título no Morumbis, na noita desta segunda-feira, contra o Palmeiras. O camisa 11 também destacou o apoio da torcida, que empurrou o time após sair perdendo por 2 a 0, e a resiliência da equipe depois do vice no Campeonato Paulista da categoria, para o Novorizontino.

"É uma emoção muito grande, ainda mais com essa torcida maravilhosa. Se não fosse a torcida, não teríamos virado o placar. Quero agradecer também a essa equipe maravilhosa, porque estamos trabalhando toda semana, sem abaixar a cabeça. Perdemos no Paulista, mas conseguimos vencer na Copa do Brasil", afirmou o atacante do São Paulo.