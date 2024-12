Cruzeiro se vê injustiçado em jogo contra o Palmeiras ser com portões fechados

Sobre os recentes desdobramentos a respeito da situação da presença das torcidas na partida entre Cruzeiro e Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, o Cruzeiro vem a público externar sua profunda insatisfação com a indicação para que o jogo aconteça de portões... pic.twitter.com/v4RPAnJyj9

? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) December 2, 2024

A medida de jogar com portões fechados se deu após um conselho do Ministério Público de Minas Gerais alegando que seria recomendado que o jogo fosse realizado com torcida única. Para a CBF, o princípio da igualdade seria ferido, já que no primeiro turno, o duelo entre as equipes contou com a presença de ambas as torcidas.

O Cruzeiro ainda se mostrou confiante para que os órgãos de segurança pública de Minas Gerais possam garantir a segurança de todos os presentes, mas que caso isso não possa acontecer, o clube tem o desejo de a partida ocorrer apenas com a presença de torcedores da Raposa.

"O clube confia nos órgãos de segurança pública do Estado para garantir que o evento ocorra com a devida seguridade. Contudo, diante do acontecimento recente, o Cruzeiro se posicionou preocupado, exclusivamente, com a segurança dos torcedores e da população, tanto dentro quanto fora do estádio, mantendo sua forte posição contrária a qualquer ato de violência. Caso não haja essa garantia, o Cruzeiro concebe que a partida conte com a presença de, ao menos, sua torcida", comunicou.

A partida entre Cruzeiro e Palmeiras é válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcada para ocorrer na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. O duelo é de suma importância para as duas equipes. Enquanto a Raposa mira uma vaga na Libertadores, o Verdão segue sonhando com o título da liga nacional.