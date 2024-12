Corinthians finaliza preparação para duelo direto contra o Bahia pelo Brasileirão

? Corinthians (@Corinthians) December 2, 2024

Atualmente na oitava colocação da tabela, com 50 pontos, o Corinthians briga diretamente com o Bahia (sétimo, com a mesma pontuação) por uma vaga na Libertadores. O Timão pode se garantir na competição sul-americana já nesta rodada, caso vença os baianos e o Cruzeiro (nono, com 49 pontos) perca para o Palmeiras.

Para o confronto, o Timão não terá nenhum desfalque novo. Ruan Oliveira, Maycon e Diego Palacios seguem no departamento médico do clube.

O número de pendurados, no entanto, é alto. Carillo, André Ramalho, Breno Bidon, Cacá, Fagner, Garro, Gustavo Henrique, Hugo Souza, José Martínez, Matheus Bidu, Pedro Henrique, Pedro Raul, Ryan e Talles Magno são os 14 jogadores que, caso levem cartão amarelo contra o Bahia, não enfrentam o Grêmio na última rodada.

Corinthians e Bahia se enfrentam nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.