Confira os grupos do ITF Beach Tennis Finals que será disputado em Brasília

Os grupos do ITF Beach Tennis Finals já estão definidos. As oito melhores duplas da modalidade entram em quadra a partir das 13h (de Brasília) desta terça-feira, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, na disputa pelo prêmio inédito de mais de US$ 100 mil.

Na primeira fase da competição, os atletas estarão divididos em quatro grupos: Ilhas Reunião e Gran Canaria no feminino e Brasília e Saarlouis no masculino, com as duplas divididas em dois grupos de quatro, jogando todos contra todos.

Cada equipe jogará três partidas ao longo de três dias. Os dois melhores de cada grupo avançarão às semifinais, disputadas pelos vencedores e vice-campeões dos grupos opostos. Todas as partidas serão jogadas em melhor de três sets com tiebreak, sistema de pontuação inédito em torneios da modalidade.