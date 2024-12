Com projeto de R$ 500 milhões, Canindé passará por reforma em 2025

Com a aprovação da SAF da Portuguesa, diversos investimentos passarão a ser realizados no clube. E a casa do time, o Estádio do Canindé, não ficará de fora.

Com um projeto de cerca de R$ 500 milhões, a Reeve, empresa especializada em infraestrutura para entretenimento, lidera a modernização da casa da Lusa. Com isso, o Canindé será transformado em uma arena multiuso, podendo receber eventos além das partidas.

A reforma ampliará a capacidade do estádio para 30 mil pessoas em jogos e até 45 mil em eventos. O acordo, no entanto, faz com que a empresa financiadora seja responsável pela administração do espaço pelos próximos 50 anos.