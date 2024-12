Com direito a lei do ex, Roma perde para Atalanta pelo Italiano e chega a seis jogos sem vencer

Com direito a lei do ex, a Roma foi derrotada pela Atalanta por 1 a 0, nesta segunda-feira, no estádio Olímpico de Roma, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. O meia Zaniolo, ex-Roma, marcou um dos gols dos visitantes, que também balançaram as redes com De Roon.

A partida marcou reencontro da torcida da Roma com Claudio Ranieri, que ainda não venceu desde que assumiu o comando técnico da equipe. O treinador soma duas derrotas e um empate, e o time italiano chegou a seis jogos sem vencer na temporada. Os donos da casa ocupam a 15ª posição, com 13 pontos. Do outro lado, a Atalanta alcançou a oitava vitória seguida e aparece na vice-liderança, com 31 pontos.

A Roma volta a campo no sábado, contra o Lecce, pela 15ª rodada do Italiano. Pela mesma competição, a Atalanta joga na sexta-feira, contra o Milan.