Campeão da Libertadores, Botafogo alcança marca de 80 mil sócios-torcedores

Campeão da Libertadores pela primeira vez no último sábado, o Botafogo comemorou nesta segunda-feira mais uma marca. O Fogão anunciou que chegou ao número de 80 mil sócios-torcedores.

O site oficial do programa de sócio-torcedor do clube consta 80.739 associados. O torcedor que desejar fazer parte do programa pode se associar através do site Camisa 7.

A marca foi alcançada muito por conta da grande fase que o Botafogo vive na temporada. Além do título da Libertadores sobre o Atlético-MG, o Alvinegro também está perto de conquistar o Campeonato Brasileiro.