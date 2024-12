Bia Haddad inicia pré-temporada com técnico de ex-número 1 do mundo na equipe

Já de olho na temporada de 2025, a tenista Beatriz Haddad Maia começou a pré-temporada com duas importantes adições em sua equipe. O técnico francês Maxime Tchoutakian e o fisioterapeuta brasileiro Fernando Alves agora integram o time, ampliando a equipe e atuando ao lado do treinador Rafael Paciaroni e do fisioterapeuta Paulo Cerutti.

Maxime Tchoutakian vem de quatro temporadas ao lado da multicampeã e ex-número 1 do mundo Victoria Azarenka, trazendo grande experiência na elite da WTA para o time. Ao lado de Paciaroni, o francês viajará com o time por toda a temporada.

"O Max já era muito próximo da nossa equipe, tem ótima comunicação com o Rafa, conhece muito bem o circuito da WTA e com certeza agregará muito ao trabalho", explicou Bia Haddad.