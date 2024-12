Após vitória sobre o Internacional, Flamengo inicia preparação para enfrentar o Criciúma

Nesta segunda-feira, o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu e iniciou preparação para o seu próximo confronto. Após vencer o Internacional no Maracanã por 3 a 2, o Rubro-Negro agora mira a partida contra o Criciúma.

O jogo válido pela 37ª rodada ocorre na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse. Em imagens disponibilizadas pelo clube através das redes sociais, os atletas podem ser vistos realizando trabalhos físicos.