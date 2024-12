Vice-governador de Minas Gerais critica CBF por proibir torcedores do Cruzeiro em jogo contra o Palmeiras

Neste domingo, Mateus Simões, vice-governador de Minas Gerais, criticou a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao impedir que o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, válido pela 37ª rodada do Brasileirão, seja realizado com a presença de torcedores do time mineiro.

A medida se deu após um conselho do Ministério Público de Minas Gerais alegando que seria recomendado que o jogo fosse realizado com torcida única. Para a CBF, o princípio da igualdade seria ferido, já que no primeiro turno, o duelo entre as equipes contou com a presença de ambas as torcidas.

Em entrevista à Itatiaia, Simões afirmou que o governo de Minas Gerais recorreu à justiça para que seja liberada a entrada somente de cruzeirenses.