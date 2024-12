Santos x América-MG: veja onde assistir ao jogo da Copinha feminina

"Estrear com vitória é sempre bom, saímos felizes, mas já focadas no próximo jogo. Precisamos tentar melhorar nossas decisões e caprichar um pouco mais no último terço do campo", declarou Luiza Maria.

"Todo nosso grupo sabe da importância desse jogo contra o América, então entraremos com muita vontade e concentração, para que novamente possamos sair com o placar favorável", completou.

Já o América-MG está em terceiro, com zero. As mineiras perderam por 3 a 1 para o Fluminense, que lidera.