Roger cita orgulho do Inter e quer recompensar torcedor contra o Botafogo

O Internacional perdeu a invencibilidade de 16 jogos construída no Brasileirão 2024 na derrota para o Flamengo neste domingo. Mas o técnico Roger Machado preferiu ressaltar a qualidade da equipe após a derrota na capital carioca.

"Ficamos 16 jogos sem perder depois tudo o que passamos (sobre a tragédia climática no Sul no primeiro semestre de 2024). É algo para se orgulhar", disse o treinador, que espera tirar lições do duelo contra o Flamengo, uma das potências do atual futebol brasileiro. "Jogos desse peso fazem com que a gente tenha correções para o futuro", emendou.