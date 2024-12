Rodada do Brasileirão garante Vasco, Grêmio e Vitória na elite em 2025

Após o término da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco, Grêmio e Vitória se garantiram na elite da competição nacional por mais um ano. As três equipes foram "salvas" pelo Cruzeiro, que buscou o empate diante do Red Bull Bragantino, fora de casa.

Com o ponto somado do Cabuloso, o Red Bull Bragantino ficou com 38 somados e oito vitórias, na 18ª colocação, atrás do Criciúma, primeiro time do Z4, que tem a mesma pontuação e um triunfo a mais no geral. Já o Vasco, que empatou na rodada, chegou a 44, mas com 12 vitórias, assim como o Grêmio, que por sua vez venceu o São Paulo e alcançou 12 resultados positivos. Por fim, o Vitória bateu o Fortaleza e chegou a 45 pontos, com 13 triunfos no total.