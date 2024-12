Ricardo Oliveira participa de jogo festivo do Santos e expressa gratidão: "Clube especial"

"O Santos não é apenas um clube, é uma família, é uma paixão que transcende o tempo. E saber que minha trajetória ainda ressoa no coração de vocês me motiva a sempre honrar essa camisa que tive o privilégio de vestir. Obrigado por me proporcionarem este momento único e especial. Vocês são a alma do Santos, e estar com vocês é sempre uma celebração da nossa linda história", finalizou o ex-jogador.

Além de Ricardo Oliveira, outros ídolos do Santos participaram do evento, como Renato, Zé Love, Mauro, Rodrigão, Domingos, Alberto, Alex, Marcelo Passos e Madson.