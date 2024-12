Ramón vê Yuri Alberto favorecido pelo coletivo e evita falar de política no Corinthians: "Nos blindamos"

O técnico Ramón Díaz foi só elogios ao atacante Yuri Alberto após a vitória do Corinthians contra o Criciúma, por 4 a 2, de virada, no Heriberto Hulse, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador vê o jogador em grande fase e acredita que ele tem sido favorecido pelo coletivo.

Ramón avalia que o bom momento do camisa 9 coincide com a ascenção da equipe como um todo. Com os gols sobre o Criciúma, Yuri se transformou no artilheiro do Brasileirão e se aproximou de Pedro como o maior goleador do país, em 2024.

"O grupo está colocando ele [Yuri Alberto] em condições de fazer gols. Se não me engano foram duas jogadas do Romero para que ele pudesse converter. Está em um grande momento. Não podemos falhar como falhamos no primeiro tempo. Tivemos ocasiões muito claras. Mas a equipe respondeu muito bem. O Yuri está vivendo esse momento porque a equipe está proporcionando chances a ele. Hoje foi o Romero, mas também temos o Talles, o Garro, o Memphis. É um funcionamento para que Yuri e todos os outros atacantes possam fazer gols", analisou.