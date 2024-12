Rafa Miiller e Patty Diaz conquistam o bi do Macena Open, em Maceió

No masculino, o francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto derrubaram os até então invictos há 14 jogos em Alagoas, André Baran e o italiano Michele Cappelletti, por 7/5 7/6 (7/5). Baran e Cappelletti, campeões do Macena Open no ano passado e do Pure Beach este ano, tiveram 5 a 0 no primeiro set, levaram dez games seguidos e recuperaram duas quebras abaixo no segundo levando ao tie-break.

Com o resultado, Gianotti e Spoto reassumirão a liderança do ranking por apenas 34 pontos nesta segunda-feira. A troca vem sendo constante desde setembro quando Baran e Cappelletti foram campeões mundiais juntos pela primeira vez (sexto título de Cappelletti).

"Muito feliz de voltar a ganhar depois de dois torneios onde não conseguimos. No último período eu poderia parecer tipo bravo com ele, é um momento onde ele pode jogar melhor que eu sei, ele é o melhor do mundo, o ranking agora vai falar isso. Há uns dois anos ele me levou ao topo, agora é justo que sou eu que faço isso. Quando as pessoas olham parece que estou bravo com ele, mas não é assim, a gente sempre se ajuda, o Beach Tennis é só uma parte pequena de nossa relação. Eu tenho muitas poucas pessoas importantes na minha vida e ele é uma delas, ele é muito mais que um amigo, eu não fico bravo com ele, só fico nervoso", desabafou Spoto.

"Nem sei como responder meu parceiro, muito feliz, foi um grande duelo na final, não queria levar mais uma virada, só quero agradecer a todos, sempre um prazer jogar nessa praia bonita", completou Gianotti.

O Macena Open é considerado um dos maiores eventos do mundo de Beach Tennis, com mais de 1.600 atletas de dez países e valiosos 470 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis. O evento teve premiação total de US$ 35 mil.