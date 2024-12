Praia Clube será o adversário do Jaraguá na final da Liga Futsal

Botafogo iguala recorde do Grêmio de Felipão

Na final, o Praia Clube irá enfrentar o Jaraguá, que retorna à decisão da Liga Futsal após 14 anos. O time catarinense eliminou o Pato na semifinal.

O campeão da Liga Futsal será conhecido em jogo único. Jaraguá e Praia Clube se enfrentam no dia 15 de dezembro, às 17h30, na cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul.

O Jaraguá busca o quinto título na história da Liga Futsal. Já o Praia Clube nunca foi campeão do principal torneio nacional da modalidade no Brasil.