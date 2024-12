Pinheiros conquista o hepta no Paulista feminino de handebol

A partida deste domingo foi disputada. O Sorocaba estudou bem o Pinheiros e, apesar de virar o intervalo atrás do placar (14 a 11), o time do interior foi buscar o placar e chegou até a abrir vantagem, cedendo o empate no fim.

A armadora central Mayara Fier, que foi a artilheira do Pinheiros na partida com oito gols, elogiou o jogo do Sorocaba. "Muito feliz em poder erguer essa taça mais uma vez. Sofremos porque a equipe do Sorocaba soube fazer o dever de casa e estudou bem a partida. Não podemos tirar o mérito delas aqui", comentou.

Mayara destacou a resiliência do Pinheiros na conquista do Estadual. "Por mais que tenhamos atletas muito jovens, soubemos ter paciência, não nos desesperamos e soubemos conduzir o resultado e conseguimos o empate para sair com o título", disse.