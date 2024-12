Palmeiras faz treino técnico e tático para enfrentar o Cruzeiro

Atual segundo colocado no Brasileirão, o Verdão soma 70 pontos, enquanto o Glorioso lidera com 73. Em caso de triunfo sobre o Cruzeiro, o Alviverde também chegaria aos 73 e precisaria torcer por uma derrota da equipe carioca, que encara o Internacional, também fora de casa. Nesta circunstância, o Palmeiras alcançaria a primeira posição por critérios de desempate (número de vitórias).

Para o confronto, Abel não poderá contar com o lateral-direito Marcos Rocha e o zagueiro Gustavo Gómez, que cumprem suspensão após receberem cartões na derrota por 3 a 1 diante do Botafogo, na última terça-feira.

O lateral foi expulso aos 24 minutos do segundo tempo depois de desentendimento na área com Igor Jesus. O palmeirense acertou a mão no rosto do atacante botafoguense e foi advertido. Primeiro, ele recebeu apenas o amarelo, mas após revisão do VAR, o árbitro anulou o amarelo e deu o cartão vermelho.

Já Gustavo Gómez recebeu o cartão amarelo praticamente no último lance do jogo depois de fazer falta pouco antes da entrada da área, evitando o avanço do Botafogo. O zagueiro estava pendurado e, portanto, irá cumprir suspensão.

O Palmeiras está invicto há sete partidas contra o Cruzeiro, com cinco vitórias e dois empates. O confronto mais recente ocorreu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2023, com triunfo alviverde por 2 a 0 no Allianz Parque, com gols de Flaco López e Gabriel Menino.

A última derrota do Alviverde para o rival foi na ida das semifinais da Copa do Brasil de 2018, por 1 a 0, também no Allianz Parque. A atual sequência iguala as maiores invencibilidades do clube no confronto, registradas entre 1969 e 1974, entre 1975 e 1988 e entre 2000 e 2002. Uma nova partida sem derrota isolaria a marca como a maior da história do clássico.